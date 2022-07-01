С помощью меток AirTag водитель нашёл девять украденных автомобилей

Отмечается, что у мужчины ранее уже воровали машину, после чего он решил перестраховаться и установил на автомобиль смарт-метки AirTag. Одну поместил в бардачке для «отвода глаз» преступников. По его замыслу, воры должны были обнаружить в машине метку, выбросить её и посчитать, что проблема решена.

Именно это и произошло, о двух других метках воры не догадывались. После угона мужчина обратился в полицию и в месте с силовиками прибыл на место, указанное метками. На стоянке, расположенной в одном из промышленных районов Торонто, кроме Range Rover, были найдены ещё 8 автомобилей, которые искала полиция.