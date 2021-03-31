С помощью поддельного приложения в App Store хакеры украли криптовалюту на сумму 1,6 млн долларов

Речь о программе Trezor. Некоторые пользователи iPhone, увидев это приложение в App Store, решили, что оно представляет из себя компаньона для одноимённого аппаратного криптокошелька. Одним из таких пользователей стал мужчина по имени Филипп Христодулу, который лишился порядка 600 000 долларов из-за приложения Trezor. Отмечается, что хакеры заполучили данные для входа, введенные пользователем, и списали все его средства.

В общей сложности таким образом злоумышленникам удалось украсть криптовалюты на общую сумму 1,6 млн долларов. В магазин App Store, который позиционируется как безопасная платформа, поддельное приложение попало обманным путем. Так, хакеры описали Apple свою программу как средство для шифрования файлов.