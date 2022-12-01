С помощью своего счётчика шагов «Вконтакте» определила российские города, в которых больше всего ходят

На первом месте оказалась Москва — жители столицы совершают порядка 6040 шагов в день, на втором месте Санкт-Петербург — 5929 шагов в день, третье место занял Новосибирск — 5858 шагов.

Также известно, что незамужние женщины ходят больше, чем замужние на 15%. Девушки и юноши моложе 24 лет, а также взрослые мужчины старше 65 лет ходят больше всего.