С помощью своего счётчика шагов «Вконтакте» определила российские города, в которых больше всего ходят

17:37, 01 декабря 2022
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С помощью своего счётчика шагов «Вконтакте» определила российские города, в которых больше всего ходятНа первом месте Москва
«Вконтакте» обнародовала данные своего сервиса «Шаги» и показала, в каких городах люди больше всего ходят.
Фото: VK.com
На первом месте оказалась Москва — жители столицы совершают порядка 6040 шагов в день, на втором месте Санкт-Петербург — 5929 шагов в день, третье место занял Новосибирск — 5858 шагов.
Также известно, что незамужние женщины ходят больше, чем замужние на 15%. Девушки и юноши моложе 24 лет, а также взрослые мужчины старше 65 лет ходят больше всего.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги: