С выходом iOS 26.1 отключить будильник на iPhone станет труднее из-за нового жеста

Опубликовано 07 октября 2025, 15:531 мин.
С выходом iOS 26.1 отключить будильник на iPhone станет труднее из-за нового жестаПользователи раскритиковали предыдущий дизайн
Инсайдеры из 9to5Mac сообщают, что Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.1, в которой представлен обновлённый интерфейс будильника, направленный на помощь людям в пробуждении. Интерфейс не позволит выключить будильник простым нажатием кнопки или при случайном нажатии.
© 9to5Mac / Apple
Традиционная большая кнопка заменена более интуитивно понятным жестом «Сдвиньте, чтобы остановить». Для отключения будильника придётся просит по экрану.
Это изменение направлено на устранение жалоб пользователей, возникших после обновления iOS 26, когда кнопки большего размера часто приводили к непреднамеренному отключению сигналов будильника. Новый механизм также был расширен и на таймеры.
Официальный релиз iOS 26.1 запланирован на конец октября, хотя окончательный дизайн будильника всё ещё может претерпеть изменения после дополнительного тестирования.