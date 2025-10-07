С выходом iOS 26.1 отключить будильник на iPhone станет труднее из-за нового жеста

Традиционная большая кнопка заменена более интуитивно понятным жестом «Сдвиньте, чтобы остановить». Для отключения будильника придётся просит по экрану.

Это изменение направлено на устранение жалоб пользователей, возникших после обновления iOS 26, когда кнопки большего размера часто приводили к непреднамеренному отключению сигналов будильника. Новый механизм также был расширен и на таймеры.

Официальный релиз iOS 26.1 запланирован на конец октября, хотя окончательный дизайн будильника всё ещё может претерпеть изменения после дополнительного тестирования.