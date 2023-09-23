С выходом крупного обновления в Windows 11 вместо паролей появятся ключи доступа

Вместо них для входа в приложения, на сервисы и сайты будут использоваться ключи доступа Passkeys. Ключи доступа нужны для того, чтобы классические пароли можно было заменять отпечатком пальца, сканом лица либо PIN-кодом.

Но для использования Passkeys существуют некоторые ограничения: они могут использоваться только на тех ресурсах и в приложениях, которые поддерживают технологию WebAuth. Эти стандарты разрабатывают ассоциации FIDO Alliance и FIDO2.

Пользователи смогут создавать ключ-пароль Passkeys в приложении Windows Hello. Создаются два криптографических ключа, один хранится на устройстве, второй — в облаке. Доступ к нужному ресурсу появляется только при совпадении копий, которые нигде не отображаются и распоряжаться ими может только пользователь.