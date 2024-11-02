Сайт ChatGPT научился дополнять запросы пользователей, как поиск Google

ChatGPT дополняет запросы пользователей релевантными и логичными окончаниями, как поиск Google. Функция доступна только для зарегистрированных пользователей, но как для оформивших платную подписку, так и без неё. Однако запросы не сохраняются при выходе из учётной записи.

Работать можно как с любого устройства, так и с любой моделью чат-бота: функция работает со всеми доступными моделями ChatGPT, включая 4o, o1 и другие.

Как отмечается в материале Android Authority, ChatGPT не показывает предложения на основе старых диалогов. Вместо этого при нажатии на одно из предложений, выводимое в качестве поисковой выдачи, не загружаются ссылки, а даётся прямой ответ.

По мнению инсайдеров, таким образом OpenAI испытывает на большем числе пользователей свою поисковую систему SearchGPT, что должно повлиять на её большее распространение.