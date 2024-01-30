Сайты на доменах .ru перестали открываться по всей России

Возможной причиной сбоев стала переставшая работать проверка подлинности записей в DNS-зоне .ru. Эта проблема коснулась не только мобильного интернета, который стал работать медленнее, но и ряда онлайн-сервисов, доступ к которым пропал.

Компания Selectel, представляющая интересы IT-сектора, сообщила, что вероятно, при изменении файла DNS-зоны .ru произошла ошибка подписи, и запросы перестали проходить проверку на подлинность. «Яндекс» также подтвердил временные трудности с доступом к некоторым своим сервисам из-за сбоев, пишут «Известия».

Координационный центр доменов .RU/.РФ подтвердил техническую проблему, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты работали над устранением сбоев, и в настоящее время ситуация для абонентов решена.