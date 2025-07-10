Самая крупная энергосистема США начала испытывать дефицит из-за ИИ

В этом регионе находятся крупнейшие в мире дата-центры, и из-за увеличения нагрузки электроэнергия для пользователей может подорожать более чем на 20% этим летом. Нестабильность в работе PJM выразилась в смене руководства и изменениях в совете директоров.

Цены на электроэнергию резко выросли после аукциона мощностей год назад — более чем на 800%. Эти цены отражаются на счетах простых потребителей. Новый аукцион, который пройдет в ближайшие дни, может привести к дальнейшему повышению стоимости. Его задача — обеспечить достаточный объем генерации в периоды максимальной нагрузки, например в самые жаркие или холодные дни.

Несмотря на высокие цены, строительство новых электростанций идет медленно: старые станции закрываются, а новые проекты сталкиваются с задержками из-за местного сопротивления, проблем с финансированием и цепочками поставок. При этом PJM приостановил прием заявок на подключение новых объектов, что усугубляет дефицит.