Самая северная земля ФРГ выступила за цифровой суверенитет: откажется от Microsoft

Гюнтер подчеркнул, что на 30 тысячах ПК, используемых местными органами власти, будут установлены ОС Linux вместо Windows 11, а для замены Microsoft Word — офисный пакет с открытым исходным кодом Libre Office.

В своём заявлении министр-президент отметил, что вопросам цифровой независимости, устойчивости и безопасности данных уделяется большое внимание. Ещё в 2021 году, когда только разрабатывались планы перехода, в качестве причины отказа от Microsoft назывались требования к оборудованию для Windows 11.

И в 2021 году речи о столь радикальном отказе от американского ПО не велось: тогда должность министра-президента земли Шлезвиг-Гольштейн занимал Ян Филипп Альбрехт, заявивший, что земля всё же перейдёт на Windows 11. Но заявленные планы осуществляются быстрее.

И в итоге приняты более жёсткие решения. Переход на Libre Office, а затем на Linux — лишь три из шести основных направлений в обеспечении цифрового суверенитета. Серверы электронной почты земли, каталог и программное обеспечение для телефонии также будут переведены на европейское ПО с открытым исходным кодом. И такой переход должен быть краткосрочным и обязательным для всех органов местной власти.

«Независимость, устойчивость, безопасность: Шлезвиг-Гольштейн станет регионом-первопроходцем в области цифровых технологий и первой землёй, внедрившей в своей государственной администрации суверенное в цифровом отношении ИТ-рабочее место. Правительство дало сигнал к началу первого шага на пути к полному цифровому суверенитету страны, за которым последуют дальнейшие шаги», — заявил Гюнтер на недавнем пресс-брифинге.