Samsung будет поставлять игровой контроллер вместе с гарнитурой Project Moohan

Работать гарнитура будет как раз на Android XR, а разработчики также смогут легко перенести существующие приложения и игры на эту ОС, «хотя потребуется некоторая оптимизация». Пока подробностей мало, так как Google только на днях анонсировала свою новую ОС, но известно, что первым устройством под управлением Android XR будет именно гарнитура Project Moohan.

При этом никаких контроллеров на прототипе гарнитуры Samsung не представила, но, согласно инсайдерскому материалу, «хорошая новость заключается в том», что предполагаемые контроллеры гарнитуры от Samsung будут поддерживать игры.