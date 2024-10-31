Samsung интегрирует в ОС для телевизоров ядро безопасности CryptoCore

CryptoCore — программная библиотека, шифрующая и расшифровывающая данные во время передачи и хранения. ОС Tizen используется в устройствах от телевизоров до цифровых вывесок, и для безопасности данных, передающихся между устройствами, Samsung внедрит в свою ОС алгоритм CryptoCore.

Работы запланированы на 2025 год. При этом сертификация FIPS 140-3 требует всестороннего криптографического тестирования безопасности, целостности и надёжности.