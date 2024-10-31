Samsung интегрирует в ОС для телевизоров ядро безопасности CryptoCore

Опубликовано 31 октября 2024, 23:151 мин.
Samsung интегрирует в ОС для телевизоров ядро безопасности CryptoCoreВ 2025 году
Стало известно о планах Samsung интегрировать в свою операционную систему для смарт-ТВ и дисплеев Tizen ядро безопасности CryptoCore. Это собственный криптографический модуль Samsung, получивший сертификат FIPS 140-3 от Национального института стандартов и технологий.
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CryptoCore — программная библиотека, шифрующая и расшифровывающая данные во время передачи и хранения. ОС Tizen используется в устройствах от телевизоров до цифровых вывесок, и для безопасности данных, передающихся между устройствами, Samsung внедрит в свою ОС алгоритм CryptoCore.
Работы запланированы на 2025 год. При этом сертификация FIPS 140-3 требует всестороннего криптографического тестирования безопасности, целостности и надёжности.
Источник:Samsung
Автор:Андрей Кадуков