Samsung избавилась от рекламы в своей Android-прошивке

Именно в них, начиная с 1 октября 2021 года, корейская компания и отключила показ рекламы, пишет 9to5Google. При этом изначально говорилось о подобном нововведении исключительно на территории Южной Кореи, но, как выяснилось, оно также добралось как минимум и до Соединённых Штатов.