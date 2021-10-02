Samsung избавилась от рекламы в своей Android-прошивке

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Samsung избавилась от рекламы в своей Android-прошивкеЖдём подобного от российской версии MIUI от Xiaomi?
Спустя многие годы, Samsung наконец-то решила избавиться от практики внедрения рекламы в своей прошивке One UI. Наиболее часто подобное можно было встретить в таких приложениях как Samsung Pay, Weather и Health.
Именно в них, начиная с 1 октября 2021 года, корейская компания и отключила показ рекламы, пишет 9to5Google. При этом изначально говорилось о подобном нововведении исключительно на территории Южной Кореи, но, как выяснилось, оно также добралось как минимум и до Соединённых Штатов.
Напомним, что в том же Samsung Pay реклама показывалась во вкладе «Оплата». Теперь же её там нет. Компания до сих пор демонстрирует «предложения» на главной странице приложения, но это сложно назвать откровенной рекламой — подобное практикуют многие IT-гиганты.