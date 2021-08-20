Samsung начала бороться с запретом сервиса оплаты Samsung Pay в России

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Samsung начала бороться с запретом сервиса оплаты Samsung Pay в РоссииПодав апелляцию на предыдущее решение суда
Компания Samsung подала апелляцию на недавнее решение суда о запрете на территории России платёжной системы Samsung Pay.
Согласно данным источника, таким образом Samsung обозначила несогласие с решением суда и подтвердила намерение бороться за свою репутацию и присутствие на российском рынке онлайн-платежей.
Напомним, в июне этого года Арбитражный суд Москвы постановил запретить компании Samsung Electronics использование продукции, которая включает в себя сервис онлайн-платежей Samsung Pay. Такое решение было вынесено в результате рассмотрения иска о защите исключительных прав на патент от швейцарской компании «Сквин СА».