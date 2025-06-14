Samsung начала тестировать вторую бета-версию прошивки One UI 8

Опубликовано 14 июня 2025, 07:301 мин.
Samsung начала тестировать вторую бета-версию прошивки One UI 8Сначала прошивку раздадут на Galaxy S25
Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 8 для устройств Galaxy S25, на которых будет проходить первоначальное тестирование.
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Обновление прошивки предполагает новые функции и улучшения, такие как исправление выравнивания текста и улучшение распознавания отпечатков пальцев. Обновление уже доступно пользователям в Южной Корее и Индии, с ожиданием распространения на другие регионы, включая США, Великобританию и Германию.
В журнале изменений отмечены улучшения в работе переводчика, а также исправление ошибок, таких как проблемы с громкостью звонка по Bluetooth в автомобиле, отсутствие звука при уведомлениях и проблема с иконкой Air Command.
Новое обновление с номером версии S938NKSU4ZYF3/ S938NOKR4ZYF3/ S938NKSU4BYF3/ также включает улучшения для экрана блокировки, виджета батареи и другие улучшения пользовательского опыта.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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