Samsung обновила инструменты для отслеживания сна

Опубликовано 14 января 2025, 22:301 мин.
Samsung обновила инструменты для отслеживания снаС помощью SmartThings
Samsung представила обновленные функции для отслеживания сна в своем приложении Health. Новые инструменты помогут пользователям улучшить качество сна, учитывая различные параметры окружающей среды, такие как температура, влажность, качество воздуха и интенсивность освещенности.
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Каждый день пользователи будут получать отчет о «спальной среде», который учитывает эти факторы, а также могут автоматически регулировать настройки комнаты через устройства SmartThings, чтобы создать оптимальные условия для сна.
Кроме того, в приложении появился инструмент под названием «руководство по времени сна», который помогает подобрать оптимальное время для сна и пробуждения на основе анализа привычек и условий сна. Это индивидуализированное предложение позволяет пользователям выработать более здоровый режим. Также теперь в приложении доступен новый трекер осознанности, который помогает отслеживать настроение, дыхание и уровень стресса.