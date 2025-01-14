Samsung обновила инструменты для отслеживания сна

Каждый день пользователи будут получать отчет о «спальной среде», который учитывает эти факторы, а также могут автоматически регулировать настройки комнаты через устройства SmartThings, чтобы создать оптимальные условия для сна.

Кроме того, в приложении появился инструмент под названием «руководство по времени сна», который помогает подобрать оптимальное время для сна и пробуждения на основе анализа привычек и условий сна. Это индивидуализированное предложение позволяет пользователям выработать более здоровый режим. Также теперь в приложении доступен новый трекер осознанности, который помогает отслеживать настроение, дыхание и уровень стресса.