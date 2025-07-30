Samsung обновит до One UI 8 прошивку и на бюджетных моделях

Так, в списках моделей, которые получат One UI 8, появились Galaxy F34 и Galaxy M36 — одни из самых доступных смартфонов Samsung. Кроме того, Galaxy M36 уже засветился в тесте Geekbench с установленной ОС Android 16, что говорит о высокой вероятности скорого выхода стабильной версии оболочки для этих устройств. В отличие от флагманских моделей, которые участвуют в публичной бета-программе, бюджетные модели, как ожидается, сразу получат стабильное обновление — это стандартная практика Samsung.

На этих смартфонах появятся улучшенный «умный» переводчик в реальном времени Live Translate, инструмент визуального поиска Circle to Search, а также обновлённый визуальный стиль и более плавная анимация. По слухам, запуск One UI 8 должен состояться в августе.

Также есть информация о том, что бюджетные модели будут получать до шести крупных обновлений Android.