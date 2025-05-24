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Опубликовано 24 мая 2025, 00:00
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Samsung официально подтвердила «скорый выход» прошивки One UI 8 на базе Android 16

Возможно, третий квартал 2025 года
Samsung официально подтвердила, что готовится к запуску бета-программы One UI 8, возможно, раньше срока, «чтобы не разочаровать поклонников после неудачного выпуска One UI 7». Об этом со ссылкой на источники пишет портал PhoneArena.
Samsung официально подтвердила «скорый выход» прошивки One UI 8 на базе Android 16

© Joe Maring / Android Authority

Компания создала подфорум для бета-версии One UI 8 на своём сайте сообщества Samsung US в США, что указывает на предстоящий доступ американских пользователей к обновлению. Начальный этап бета-версии, скорее всего, будет доступен только в Южной Корее, но затем ожидается расширение на другие рынки, включая Германию, Индию, Польшу, Китай и Великобританию. Возможно, оболочка выйдет к концу третьего квартала.

Пока неясно, какие модели Galaxy будут участвовать в тестировании, но вероятно, что владельцы Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra смогут протестировать новую версию перед публичным выпуском.

Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Samsung
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#прошивка
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#Android 16