Samsung официально подтвердила «скорый выход» прошивки One UI 8 на базе Android 16

Опубликовано 24 мая 2025, 00:001 мин.
Samsung официально подтвердила «скорый выход» прошивки One UI 8 на базе Android 16Возможно, третий квартал 2025 года
Samsung официально подтвердила, что готовится к запуску бета-программы One UI 8, возможно, раньше срока, «чтобы не разочаровать поклонников после неудачного выпуска One UI 7». Об этом со ссылкой на источники пишет портал PhoneArena.
© Joe Maring / Android Authority
Компания создала подфорум для бета-версии One UI 8 на своём сайте сообщества Samsung US в США, что указывает на предстоящий доступ американских пользователей к обновлению. Начальный этап бета-версии, скорее всего, будет доступен только в Южной Корее, но затем ожидается расширение на другие рынки, включая Германию, Индию, Польшу, Китай и Великобританию. Возможно, оболочка выйдет к концу третьего квартала.
Пока неясно, какие модели Galaxy будут участвовать в тестировании, но вероятно, что владельцы Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra смогут протестировать новую версию перед публичным выпуском.