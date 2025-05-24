Samsung официально подтвердила «скорый выход» прошивки One UI 8 на базе Android 16

Компания создала подфорум для бета-версии One UI 8 на своём сайте сообщества Samsung US в США, что указывает на предстоящий доступ американских пользователей к обновлению. Начальный этап бета-версии, скорее всего, будет доступен только в Южной Корее, но затем ожидается расширение на другие рынки, включая Германию, Индию, Польшу, Китай и Великобританию. Возможно, оболочка выйдет к концу третьего квартала.

Пока неясно, какие модели Galaxy будут участвовать в тестировании, но вероятно, что владельцы Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra смогут протестировать новую версию перед публичным выпуском.