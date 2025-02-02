Samsung открыла приложение для настройки интерфейса Good Lock для всех стран

Опубликовано 02 февраля 2025, 21:451 мин.
Samsung открыла приложение для настройки интерфейса Good Lock для всех странРаньше инструмент работал только в премиум-сегменте
Samsung официально объявила, что с выходом оболочки One UI 7 приложение Good Lock для тонкой настройки интерфейса станет доступно для пользователей всех моделей бренда независимо от страны.
© Joe Hindy / Android Authority
Good Lock — мощное приложение с более чем десятью плагинами, которые позволяют настраивать параметры на уровне ОС, и эти плагины недоступны в Android. Однако ранее приложение было доступно только для флагманов Samsung и не во всех странах.
Обновление One UI 7 будет доступно, начиная с серии Galaxy S24 и, как ожидается, на всех моделях к апрелю. Вместе с этим обновлением будет внедрено новое трёхсекционное пользовательское интерфейсное обновление для приложения Good Lock, которое облегчит доступ к различным функциям и плагинам.
Вкладки Terrace и Plugins будут иметь динамический заголовок с соответствующими тегами для фильтрации тем или плагинов.