Samsung открыла приложение для настройки интерфейса Good Lock для всех стран

Good Lock — мощное приложение с более чем десятью плагинами, которые позволяют настраивать параметры на уровне ОС, и эти плагины недоступны в Android. Однако ранее приложение было доступно только для флагманов Samsung и не во всех странах.

Обновление One UI 7 будет доступно, начиная с серии Galaxy S24 и, как ожидается, на всех моделях к апрелю. Вместе с этим обновлением будет внедрено новое трёхсекционное пользовательское интерфейсное обновление для приложения Good Lock, которое облегчит доступ к различным функциям и плагинам.

Вкладки Terrace и Plugins будут иметь динамический заголовок с соответствующими тегами для фильтрации тем или плагинов.