Samsung Pay может заблокировать карту МИР на смартфоне, если он покупался не в России

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Samsung Pay может заблокировать карту МИР на смартфоне, если он покупался не в РоссииСервис подтвердил информацию
Часть пользователей платёжной системы Samsung Pay пожаловались, что сервис перестал принимать карты МИР. Карты, эмитированные российскими банками, в сервис добавить невозможно.
Причина заключается в том, что Samsung Pay не принимает карты МИР, если смартфон куплен не в России. Причём представители сервиса сообщили, что это штатная ситуация.
«Всё штатно, проблемы могут быть только, если телефон куплен не в России», — отметили в пресс-службе Samsung Pay.