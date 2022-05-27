Samsung Pay может заблокировать карту МИР на смартфоне, если он покупался не в России

Причина заключается в том, что Samsung Pay не принимает карты МИР, если смартфон куплен не в России. Причём представители сервиса сообщили, что это штатная ситуация.

«Всё штатно, проблемы могут быть только, если телефон куплен не в России», — отметили в пресс-службе Samsung Pay.