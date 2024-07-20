Samsung перечислила ситуации, когда может сломаться «умное» кольцо Galaxy Ring

Как пишут инсайдеры из Android Authority, советы могут показаться очевидными, «но Samsung (и её юридическая команда) явно потратили много времени на обдумывание того, что может пойти не так, и подготовили несколько довольно подробных предупреждений для новых владельцев Galaxy Ring».

Пользователям посоветовали не тренироваться в спортзале с надетым кольцом, поскольку Ring — девайс, а не обычное кольцо, поэтому может сломаться при ударе о твёрдый предмет. Такая же опасность может подстерегать и при поднятии штанги: риф может чрезмерно надавить на кольцо и повредить гаджет. В конце концов можно зацепиться за какой-либо тренажёр.

В Samsung предупредили о том, что для шагомера, встроенного в кольцо, вредным может быть ношение с собой магнитов — датчик попросту собъётся. Также предупреждают о возможной аллергической реакции на материалы, из которых кольцо выполнено. И объясняется, что в этом случае делать.