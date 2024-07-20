Samsung представит новую One UI 7 в напоминающем iOS 18 дизайне

Согласно инсайдерской информации, One UI 7 вдохновлена iOS 18, которую Apple представит в сентябре. В основном будут изменены иконки, они станут более округлыми с лёгким 3D-эффектом, как в macOS или VisionOS. Станет доступна настройка быстрых действий на экране блокировки. Увеличится количество приложений, доступных для настройки на экране блокировки.

Возможно, будет значительно переработана панель уведомлений. Если инсайдер прав, появится функция смахивания вниз с правого верхнего угла для активации быстрых переключателей, а смахивание вниз с левого верхнего угла будет открывать уведомления.

One UI 7 упростит меню в приложении камеры смартфонов. Управление может быть перемещено в нижнюю часть экрана для удобного доступа к часто используемым настройкам.