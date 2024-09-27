Samsung прекратит обновлять смартфоны без учётной записи в экосистеме Galaxy Store

Опубликовано 27 сентября 2024, 15:451 мин.
Samsung прекратит обновлять смартфоны без учётной записи в экосистеме Galaxy StoreПридётся создать учётную запись, даже если этот магазин не нужен
Samsung 25 сентября начала уведомлять пользователей своих смартфонов и другой электроники, что прекратит поставлять обновления приложений и системы, включая патчи безопасности, без создания учётной записи Samsung ID.
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Уведомления об этом появились в приложении Galaxy Store. Даже если пользователь обычно не использует Galaxy Store, скорее всего, теперь придётся создать учётную запись Samsung, иначе некоторые приложения в будущем могут перестать обновляться.
Как отмечает портал PhoneArena, автоматическое обновление приложений через Galaxy Store является важной функцией для поддержания их актуальности. Некоторые приложения Samsung, включая системные приложения, такие как Notes и AR Canvas, обновляются именно через этот магазин.
Пока Galaxy Store работает как раньше, однако для завершения установки приложений необходимо войти в учётную запись Samsung ID.