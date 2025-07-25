Samsung расширит возможности ИИ в смартфонах за пределами Google Gemini

Южнокорейский технологический гигант планирует расширить возможности своих новых моделей Galaxy S26. На данный момент большинство Android-устройств, включая Samsung, используют ИИ от Alphabet, материнской компании Google. Но теперь Samsung открыт для сотрудничества с различными поставщиками, если их технологии способны обеспечить лучший пользовательский опыт.

Ранее в этом году Bloomberg сообщал, что Samsung близок к инвестированию в Perplexity и интеграции их приложения и ассистента в свои устройства. По своему подходу компания напоминает Apple — она развивает собственные ИИ-технологии и одновременно привлекает сторонние решения, чтобы предлагать клиентам максимально качественные и разнообразные возможности.