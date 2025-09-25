Samsung разработала собственный инструмент для тестирования ИИ

Опубликовано 25 сентября 2025, 20:401 мин.
Samsung разработала собственный инструмент для тестирования ИИИз-за критики текущих тестов
Портал SamMobile сообщает, что Samsung стала первой компанией, внедрившей в смартфоны широкий ИИ-функционал. В течение нескольких лет, каждые полгода, Samsung добавляла новые и улучшенные функции ИИ. В рамках своей последней разработки вендор представил собственный инструмент для оценки производительности искусственного интеллекта — TRUEBench.
© Samsung
На днях Samsung анонсировала запуск системы TRUEBench, которая позиционируется как надёжная тестовая платформа для оценки использования ИИ в реальных условиях. Этот тест, разработанный Samsung Research, призван устранить недостатки существующих инструментов для бенчмаркинга ИИ. Компания подчёркивает, что недостаток многих текущих тестов ИИ заключается в том, что эти системы ограничены английским языком и простыми связками вопрос-ответ.
TRUEBench оснащён автоматизированной системой оценки. Результаты тестирования доступны на платформе с открытым исходным кодом Hugging Face. Пользователи могут оценить до пяти моделей ИИ и сравнить их производительность при помощи TRUEBench.