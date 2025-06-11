Samsung снова высмеяла Apple после анонса новых ОС

Samsung высмеяла настраиваемые приложения Apple, плавающие панели и гладкий стеклянный интерфейс, намекнув, что эти функции уже давно присутствуют в гаджетах Samsung. Корейский вендор также подчеркнул в соцсети Х, что функции искусственного интеллекта в Apple Watch уже доступны на часах Samsung.

Кроме того, Samsung похвалила собственную функцию живого перевода, появившуюся и на iOS 26, тонко намекнув на её превосходство над реализацией Apple.

Помимо Samsung, пользователи социальных сетей также раскритиковали новые релизы Apple, в частности, отметив сходство между дизайном Liquid Glass от Apple и оболочкой Windows Aero UI для Windows Vista.

«Впервые пользуетесь онлайн-переводом? Добро пожаловать на борт! Мы уже давно переводим текст и речь в режиме реального времени…», — посмеялась Samsung.