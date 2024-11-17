Samsung столкнулась с неожиданно большим количеством ошибок в оболочке One UI 7

Версия для бета-тестеров будет запущена в период с 18 ноября, но пользователи с высокой вероятностью столкнутся с нестабильным продуктом. Как отмечает портал Gizmochina, сославшийся на инсайд Ice Universe, ранее обновления ПО Samsung были образцом стабильности в сфере Android. Регулярные выпуски обновлений и «плавная бета-программа — это выигрышная формула для технологического гиганта». Однако предстоящее обновление One UI 7 на базе Android 15 может оказаться более сложным, чем обычно.

Ситуация осложняется ещё и тем, что One UI 7 отличается от предыдущих версий оболочки сосредоточенностью не на незначительных изменениях и доработках, а на полностью переработанной системе анимации — до совершенно нового внешнего вида уведомлений и быстрых настроек.

Поэтому, что получат пользователи в качестве бета-версии, остаётся непонятным. До публичного релиза в 2025 году ещё есть время, и, вероятно, интерфейс будет исправлен.