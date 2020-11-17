Samsung удалит фото и видео пользователей из собственного облачного хранилища

Речь идет о сервисе Samsung Cloud, в котором с 2021 года корейская компания оставит лишь самые базовые функции для синхронизации данных, передает Tom's Guide. Причем начнется “урезание” уже в конце текущего года: с 1 декабря Samsung лишит новых пользователей возможности использовать сервис для синхронизации галереи. В дальнейшем, с 1 июня 2021 года эта функция перестанет работать для существующих пользователей, а уже 31 августа 2021 года из Samsung Cloud будут удалены все пользовательские фотографии и видео.

При этом, в отличие от Google, Samsung не предусмотрела какой-либо альтернативы своему хранилищу, пускай даже платной. В связи с этим, пользователям корейского техногиганта придется обращаться за “помощью” к сервисам сторонних компаний: той же Google, Microsoft или Яндекс.