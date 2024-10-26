Samsung улучшила поиск по Галерее и обновила дизайн иконки приложения

Как отмечают инсайдеры из Sammy Fans, накануне официального анонса бета-версии One UI 7, который должен состояться в ноябре 2024 года, Samsung начала представлять некоторые детали будущего единого интерфейса. В частности, в приложение Галерея внедрены такие же поисковые механизмы, как и в Google Фото, позволяющие искать снимки по описанию.

К тому же появилось и первое визуальное изменение: обновлённая иконка Галереи. Сначала, видимо, в качестве затравки новая иконка была размещена в соцсети Reddit, а сейчас стала распространяться между инсайдерами.