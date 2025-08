Samsung ускорит внедрение One UI 8 за счёт перехода на модель разработки от Google

Раньше Google делала версии Android, создавая отдельные ветки кода для каждой новой версии. Когда работа над веткой заканчивалась, её добавляли к основному коду. Инсайдеры отмечают, что это хороший метод, однако объединение большого количества нового кода часто приводило к ошибкам и задержкам.

Чтобы улучшить ситуацию, Google представила новый способ разработки — Trunk Stable. Эта модель разработки применятся для внедрения и развития Android 16.

В этом методе не нужно создавать отдельные версии кода, вся работа ведётся в одном стабильном коде. Новые функции сначала скрываются и становятся доступными только после полной проверки. Переход на Trunk Stable позволил Google выпустить Android 16 на 25% быстрее. Теперь и Samsung начала использовала этот метод, что позволило ускорить выпуск One UI 8.

По словам Салли Хесон Чон, руководителя отдела исследований и разработок Samsung, вендор не намерен отставать от Google в обновлении интерфейса One UI. Поэтому такие версии прошивок, как One UI 8.5 и One UI 9, могут выйти раньше, чем обычно.

Инсайдеры сообщают, что Samsung планирует выпускать основные версии Android и интерфейс One UI вместе с новыми складными телефонами в середине года. Модели Galaxy S, которые появятся в начале года, будут получать обновлённое ПО через несколько месяцев после выпуска.