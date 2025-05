Samsung уже летом начнёт обновлять смартфоны до прошивки One UI 8

Бета-версия One UI 8 — фирменной прошивки Samsung, основанной на Android 16, — будет скоротечной и ограниченной, в неё войдут лишь несколько устройств Galaxy, но глобальное обновление до стабильной версии «будет быстрым». Сообщается, что Samsung начнёт обновление с флагманских устройств, таких как Galaxy S25, Z Fold 6 и Flip 6, которые будут первыми получателями бета-версии.

Ожидается, что новые «раскладушки» Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 также будут выпущены с One UI 8. Новые функции не будут обширными, поскольку основные обновления уже были в One UI 7, а интеграция дизайна Material 3 от Google ожидается позже в течение года. Неофициально, но Samsung всё же заявляет о том, что у One UI 8 не будет таких задержек и проблем с разработкой, как в случае с One UI 7.