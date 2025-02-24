Samsung «выкатила» пятое обновление One UI 7 подряд сразу после последнего релиза

Инсайдеры из 9to5Google отмечают, что таким образом Samsung показывает, что продолжает работать над обновлением и адаптацией Android 15 для своих гаджетов.

Очередная, пятая, бета-версия запущена вне обычного графика. Третье бета-обновление One UI 7 было запущено в начале января, а между ним и четвёртой бетой, которая вышла в начале этой недели, прошло больше месяца. «Поэтому удивительно, что уже вышла бета-версия 5», — сообщают инсайдеры.

Пятая бета-версия имеет размер всего 436,20 Мб и содержит исправление проблемы сбоя визуальной голосовой почты. Ранее некоторые пользователи скептически отнеслись к комментариям на форумах Samsung, выразив сомнения в продолжении бета-программы, но это не подтвердилось. По слухам, ещё будет выпущена как минимум одна бета-версия One UI 7, а полный релиз ожидается в конце апреля.