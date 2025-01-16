Samsung выпустила крупное обновление безопасности для серии Galaxy S23

Опубликовано 16 января 2025, 18:451 мин.
Samsung выпустила крупное обновление безопасности для серии Galaxy S23Компания готовится к выходу новой прошивки
Samsung выпустила обновление ПО для серии флагманских смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra в Европе и некоторых других регионах, в том числе в Индии.
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Обновление содержит патч безопасности за январь и включает исправления критических уязвимостей в операционной системе Android и уязвимостей, специфичных для устройств Galaxy. Однако это обновление не вносит никаких других изменений, так как ожидается, что в феврале будет выпущено обновление One UI 7.0, основанной на Android 15, с новыми функциями и обновлённым пользовательским интерфейсом.
Пользователи будут уведомлены о доступности обновления на своих устройствах и могут проверить его наличие вручную в настройках.