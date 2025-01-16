Samsung выпустила крупное обновление безопасности для серии Galaxy S23

Обновление содержит патч безопасности за январь и включает исправления критических уязвимостей в операционной системе Android и уязвимостей, специфичных для устройств Galaxy. Однако это обновление не вносит никаких других изменений, так как ожидается, что в феврале будет выпущено обновление One UI 7.0, основанной на Android 15, с новыми функциями и обновлённым пользовательским интерфейсом.

Пользователи будут уведомлены о доступности обновления на своих устройствах и могут проверить его наличие вручную в настройках.