Samsung выпустила настольную Windows-версию своего мобильного браузера с ИИ

Samsung Internet, который является штатным браузером на устройствах Samsung, на ПК позволяет синхронизировать закладки, пароли и другие данные не только собственно на компьютере ПК, но и на устройствах Galaxy, то есть происходит синхронизация между ПК и мобильными устройствами. Об этом Samsung рассказала в своём блоге.

В дальнейшем разработчики намерены превратить браузер в платформу искусственного интеллекта, способную анализировать поведение пользователей и защищать персональные данные на всех устройствах. Среди примечательных функций — автоматическое завершение работы с помощью Samsung Pass и кроссплатформенная синхронизация, позволяющая пользователям продолжать просмотр при переключении устройств. заявлено, что в браузере усилены меры безопасности, включая проверку действий по синхронизации.

Интеграция Samsung Internet с Galaxy AI обеспечивает доступ к ИИ-функционалу мобильных платформ, таким как помощник по просмотру, помогающий мгновенно переводить веб-страницы и обобщать содержимое.

Браузер основан на системе конфиденциальности Samsung, которая обеспечивает интеллектуальную защиту от отслеживания третьими лицами и включает панель управления мониторингом активности в режиме реального времени.

С 30 октября доступна бета-версия, ориентированная на пользователей Windows 10 и 11. В настоящее время браузер доступен исключительно для участников программы разработчиков в США и Южной Корее. В ближайшие месяцы Samsung намерена распространить тестирование на дополнительные регионы.