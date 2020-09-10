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Сегодня 10:34
Samsung выпустила приложение для легкого создания "Живых обоев" для смартфонов
Странно, что прочие производители не сделали этого раньше
Последние несколько лет все больше производителей смартфонов стали добавлять в свои устройства предустановленные “Живые обои”. Единственной их проблемой было то, что создавать нечто похожее нужно было уметь — обычный пользователь не смог бы собрать “на коленке” свои варианты анимированных обоев. К счастью для всех нас, Samsung решила помочь нам с этой проблемой и выпустила приложение для легкого создания "Живых обоев" для смартфонов.
Называется новинка Wonderland и на данный момент она доступна лишь владельцам смартфоном от корейского техногиганта. С помощью нового приложения пользователи могут добавлять анимационные эффекты в статистические обои, делая таким образом из них их же “живые” аналоги.
Стоит отметить, что хоть приложение и не переведено на русский язык, его интерфейс настолько прост и понятен, что его использование возможно и без знания иностранного языка. К сожалению, на данный момент неизвестно, планирует ли Samsung выпускать данный продукт за пределы собственных смартфонов.