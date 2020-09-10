Samsung выпустила приложение для легкого создания "Живых обоев" для смартфонов

Называется новинка Wonderland и на данный момент она доступна лишь владельцам смартфоном от корейского техногиганта. С помощью нового приложения пользователи могут добавлять анимационные эффекты в статистические обои, делая таким образом из них их же “живые” аналоги.

Стоит отметить, что хоть приложение и не переведено на русский язык, его интерфейс настолько прост и понятен, что его использование возможно и без знания иностранного языка. К сожалению, на данный момент неизвестно, планирует ли Samsung выпускать данный продукт за пределы собственных смартфонов.