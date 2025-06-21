Приложения
Опубликовано 21 июня 2025, 21:45
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Samsung выпустила улучшенную Android-функцию обнаружения землетрясений

Лучше, чем штатная на Android
Портал SamMobile рассказал, что вместе с бета-версией новой оболочки One UI 8.0 на смартфонах Samsung появилась новая функция, уже давно реализованная на Android, — предупреждение о землетрясениях.
Samsung выпустила улучшенную Android-функцию обнаружения землетрясений
© Deny Abdurahman / Unsplash

Однако функция предупреждения о землетрясениях в One UI 8 более функциональна, чем у Google. В новой версии One UI 8 для предупреждения можно настроить порог сейсмической интенсивности.

Функция позволяет просмотреть историю предупреждений и получить информацию о ближайших аварийных убежищах. Также можно ввести медицинскую информацию для экстренных служб. Дневные и ночные пороговые значения сейсмической интенсивности можно установить отдельно.

Предупреждение о землетрясении не будет прерывать действия на телефоне при превышении порога сейсмической активности и мешать использованию смартфона.

Но следует учитывать, что последняя бета-версия One UI 8.0 не содержит функцию предупреждения о землетрясениях для серии Galaxy S25.