Samsung выпустила улучшенную Android-функцию обнаружения землетрясений

Однако функция предупреждения о землетрясениях в One UI 8 более функциональна, чем у Google. В новой версии One UI 8 для предупреждения можно настроить порог сейсмической интенсивности.

Функция позволяет просмотреть историю предупреждений и получить информацию о ближайших аварийных убежищах. Также можно ввести медицинскую информацию для экстренных служб. Дневные и ночные пороговые значения сейсмической интенсивности можно установить отдельно.

Предупреждение о землетрясении не будет прерывать действия на телефоне при превышении порога сейсмической активности и мешать использованию смартфона.

Но следует учитывать, что последняя бета-версия One UI 8.0 не содержит функцию предупреждения о землетрясениях для серии Galaxy S25.