Samsung выпустила улучшенную Android-функцию обнаружения землетрясений

Опубликовано 21 июня 2025, 21:451 мин.
Samsung выпустила улучшенную Android-функцию обнаружения землетрясенийЛучше, чем штатная на Android
Портал SamMobile рассказал, что вместе с бета-версией новой оболочки One UI 8.0 на смартфонах Samsung появилась новая функция, уже давно реализованная на Android, — предупреждение о землетрясениях.
Однако функция предупреждения о землетрясениях в One UI 8 более функциональна, чем у Google. В новой версии One UI 8 для предупреждения можно настроить порог сейсмической интенсивности.
Функция позволяет просмотреть историю предупреждений и получить информацию о ближайших аварийных убежищах. Также можно ввести медицинскую информацию для экстренных служб. Дневные и ночные пороговые значения сейсмической интенсивности можно установить отдельно.
Предупреждение о землетрясении не будет прерывать действия на телефоне при превышении порога сейсмической активности и мешать использованию смартфона.
Но следует учитывать, что последняя бета-версия One UI 8.0 не содержит функцию предупреждения о землетрясениях для серии Galaxy S25.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков