Samsung выпустит «умное» кольцо Ring в двух новых размерах

Сейчас Galaxy Ring доступен в девяти размерах, от 5 до 13, и Samsung даже предлагает набор для подбора подходящего размера для покупателей. Из-за жёсткости конструкции смарт-кольца не позволяют подстроить устройство к размеру пальцев пользователя, поэтому производителям приходится разрабатывать несколько вариантов размеров, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей.

На этот путь встанет и Samsung, добавляя новые размеры кольца. Компания пока не подтвердила, будет ли включать эти новые размеры в свой набор, но, по сообщениям инсайдера Макса Джамбора, это может произойти в ближайшие несколько недель.