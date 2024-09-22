Samsung выпустит «умное» кольцо Ring в двух новых размерах

Опубликовано 22 сентября 2024, 01:301 мин.
Samsung выпустит «умное» кольцо Ring в двух новых размерахДля людей с крупными пальцами
Samsung может скоро представить на рынке два новых размера смарт-кольца Galaxy Ring для пользователей с особенно крупными пальцами. Это будут размеры 14 и 15.
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Сейчас Galaxy Ring доступен в девяти размерах, от 5 до 13, и Samsung даже предлагает набор для подбора подходящего размера для покупателей. Из-за жёсткости конструкции смарт-кольца не позволяют подстроить устройство к размеру пальцев пользователя, поэтому производителям приходится разрабатывать несколько вариантов размеров, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей.
На этот путь встанет и Samsung, добавляя новые размеры кольца. Компания пока не подтвердила, будет ли включать эти новые размеры в свой набор, но, по сообщениям инсайдера Макса Джамбора, это может произойти в ближайшие несколько недель.