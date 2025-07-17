Samsung «залатала» брешь в «Безопасной папке»: раньше содержимое видел кто-угодно

Как сообщает портал Android Authority, раньше защищённая папка не считалась пространством с высоким уровнем безопасности. В новой версии One UI 8 «Безопасная папка» стала приватным профилем, что позволяет скрывать конфиденциальные файлы и информацию от посторонних.

Ранее была обнаружена уязвимость, которая позволяла любому человеку просматривать содержимое защищённой папки, даже если пользователь выставил необходимые опции конфиденциальности.

При этом «Безопасная папка» всё так же не интегрируется со сторонними с лаунчерами — приложениями, позволяющими настраивать внешний вид и функциональность смартфона. Только с системным.