Samsung запатентовала технологию управления дисплеями с помощью «умного» кольца

Опубликовано 05 февраля 2025, 18:451 мин.
Samsung запатентовала технологию управления дисплеями с помощью «умного» кольцаМожно будет работать с помощью жестов
Портал 91Mobiles со ссылкой на патент Samsung сообщил, что вендор разрабатывает новую технологию для своих смарт-колец Galaxy Ring, которая позволит подключаться к другим устройствам. Кольцо будет играть роль моста между устройствами, позволяя пользователям управлять дисплеем и перемещать объекты на экране.
© Samsung
По данным источника, в будущем Galaxy Ring позволит обмениваться файлами между устройствами и перемещать объекты на экране с помощью жестов. Как сообщают инсайдеры, это расширит функциональность колец, которые уже могут подключаться к телефонам Galaxy для запуска камеры или отключения будильника.
Инсайдеры также предполагают, что ранее Samsung отказалась от поддержки Bluetooth для пера S Pen, лишив его управления мультимедиа и слайдами PowerPoint. «Возможно, это была тактика компании, чтобы направить пользователей к другим устройствам, таким как Galaxy Ring или Galaxy Watch, для управления всеми устройствами. Новый патент подтверждает развитие этой идеи», — отмечают авторы.
Источник:91Mobiles
Автор:Андрей Кадуков