Samsung запатентовала технологию управления дисплеями с помощью «умного» кольца

По данным источника, в будущем Galaxy Ring позволит обмениваться файлами между устройствами и перемещать объекты на экране с помощью жестов. Как сообщают инсайдеры, это расширит функциональность колец, которые уже могут подключаться к телефонам Galaxy для запуска камеры или отключения будильника.

Инсайдеры также предполагают, что ранее Samsung отказалась от поддержки Bluetooth для пера S Pen, лишив его управления мультимедиа и слайдами PowerPoint. «Возможно, это была тактика компании, чтобы направить пользователей к другим устройствам, таким как Galaxy Ring или Galaxy Watch, для управления всеми устройствами. Новый патент подтверждает развитие этой идеи», — отмечают авторы.