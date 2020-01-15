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Самый популярный музыкальный сервис в мире Spotify озвучил цену на подписку в России

Подкупить пользователей компания, по всей видимости, решила за счет пробных бесплатных месяцев
Как стало известно, шведский онлайн-сервис для прослушивания музыки Spotify наконец-то определился со стоимостью подписки на территории России. И хоть сам сервис на данный момент никаких официальных заявлений о запуске в стране не делал, в Android-версии фирменного приложения уже появились российские цены.

Так, судя по всему, абсолютно любой вид подписки будет доступен бесплатно на протяжении первых трех месяцев — делается это для того, чтобы пользователи смогли “прочувствовать” все положительные стороны Spotify, сравнив с решениями от конкурентов. После этого на выбор будет предоставлено три варианта подписки: стандартная за 169 рублей в месяц, студенческая за 75 рублей в месяц и семейная, в которую могут входить до 6 человек, оцененная в 269 рублей в месяц.

Напомним, что стоимость подписки в других сервисах примерно равна предложению Spotify: Apple Music предлагается ровно по тем же ценам, что и Spotify, а стандартная подписка на Яндекс.Музыку оценена в 169 рублей, в то время как семейная — в 299 рублей, правда “членами семьи” в случае с Яндекс могут считаться максимум 4 человека.