Самый популярный музыкальный сервис в мире Spotify озвучил цену на подписку в России

Так, судя по всему, абсолютно любой вид подписки будет доступен бесплатно на протяжении первых трех месяцев — делается это для того, чтобы пользователи смогли “прочувствовать” все положительные стороны Spotify, сравнив с решениями от конкурентов. После этого на выбор будет предоставлено три варианта подписки: стандартная за 169 рублей в месяц, студенческая за 75 рублей в месяц и семейная, в которую могут входить до 6 человек, оцененная в 269 рублей в месяц.