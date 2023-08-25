Самым популярным среди россиян интернет-сервисом стал WhatsApp

По данным отчёта Mediascope Cross Web, ежедневно сервисом пользовались 80,2 млн человек. Это значительно превышает показатели других популярных ресурсов, таких как Яндекс с 66,7 млн посетителей и Google с 63,2 млн.

На фоне этого, другие социальные сети и платформы также показывают внушительные результаты. Telegram и ВКонтакте занимают четвёртое и пятое места с 54,3 млн и 52,6 млн посетителей соответственно. YouTube и Сбер следуют за ними с 52,1 млн и 43,3 млн посещений.

Интересно, что по относительному приросту аудитории лидирует интернет-магазин Wildberries с показателем +70,3%. Telegram и Google также показывают заметный рост, составляющий +30,9% и +11,3% соответственно.