Сбер внедрил карты 2ГИС в мобильные приложения

Сбер внедрил карты 2ГИС в мобильные приложенияВ СберБанк Онлайн и другие популярные сервисы
Переход на Mobile SDK от 2ГИС стал крупнейшей интеграцией разработки в экосистему Сбера, сообщили Ferra.ru представители компании.
Аудитория приложения СберБанк Онлайн — 69 млн человек в месяц. Клиентам с iOS теперь доступны карты 2ГИС — и это только начало нашего партнёрства.
В дальнейшем каждый сможет попробовать разнообразные сервисы на базе 2ГИС в рамках СберБанк Онлайн, а у популярного геосервиса появится новая аудитория. В ближайшем будущем мы перейдём на технологии 2ГИС и в версии для Android.
SberBox и SberPortal и «Самокат» также используют наработки 2ГИС. С их помощью они строят маршруты, рассказывают о ситуации на дорогах, а также о том, где можно перекусить. Представители «Самоката» отметили удобство интеграции и использования геосервисов 2ГИС.
Напомним, ранее в приложении Сбербанк Онлайн были задействованы геосервисы Google.