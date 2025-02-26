Сбер первым внедрил ИИ-ассистентов в банковские сервисы для детей

Голос СберКота был синтезирован с помощью платформы SaluteSpeech, а нейросеть GigaChat позволила создать стиль общения, понятный детям. За три месяца работы ассистент получил более 12 миллионов вопросов, а его услугами воспользовались 5 миллионов раз. Чаще всего дети спрашивают о финансах, балансе карты и забытых пин-кодах. Многие делятся с ним своими успехами и просто общаются.

По статистике, 60% пользователей на Android уже попробовали виртуального ассистента, а 25% регулярно с ним взаимодействуют. В среднем дети проводят в разговоре с ним около четырех минут.

Вскоре СберКот появится и в голосовом формате. Сейчас более 135 тысяч детей ежемесячно обращаются в клиентскую поддержку банка, и 88% вопросов уже решаются виртуальным помощником. В будущем при звонке на номер 900 звонки от детей будут автоматически перенаправляться СберКоту, который поможет решить проблему в привычной дружелюбной форме.