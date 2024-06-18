Сбер призвал россиян быстрее скачать новое приложение из App Store

В официальном Telegram-канале Сбера появилась информация о том, что пользователи должны скорее скачать новую версию приложения, так как «версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать». Также в банке предупредили, что первыми сообщают о новые версиях и продуктах во избежание мошенничества.

«И помните о важном: мы всегда первыми сообщаем о приложениях, доступных для наших клиентов. Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или у нас в канале», — сказано в сообщении Сбера.