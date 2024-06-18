Сбер призвал россиян быстрее скачать новое приложение из App Store

Опубликовано 18 июня 2024, 13:06
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Сбер призвал россиян быстрее скачать новое приложение из App StoreУстаревшие версии скоро перестанут работать
Сбер призвал россиян срочно скачать приложение сервисов банка для iOS под названием «Умный Онлайн». Под капотом продукта — все функции «Сбербанк Онлайн».
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В официальном Telegram-канале Сбера появилась информация о том, что пользователи должны скорее скачать новую версию приложения, так как «версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать». Также в банке предупредили, что первыми сообщают о новые версиях и продуктах во избежание мошенничества.
«И помните о важном: мы всегда первыми сообщаем о приложениях, доступных для наших клиентов. Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или у нас в канале», — сказано в сообщении Сбера.