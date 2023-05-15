Сбер расширил возможности оплаты по QR-коду

После сканирования кода пользователь сможет выбрать, оплачивать через SberPay или Систему быстрых платежей (СБП). Если выбран SberPay, покупателя перекинет в «Сбербанк Онлайн» и дальше вся процедура будет проходить в этом сервисе; к тому же пользователь получит бонусы «Сберспасибо», как при обычной оплате картой. Если выбрана СБП, то дальше клиент оплачивает через тот банк, подключённый к системе, который ему нужен.

Как сообщается, новая возможность от Сбербанка поможет торговым точкам увеличить оборот за счёт того, что расплатиться смогут даже те клиенты, у которых нет с собой карты и наличных.