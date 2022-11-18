Сбер сделал возможным видеть, с какой карты списываются деньги за услуги или подписки

16:44, 18 ноября 2022
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Сбер сделал возможным видеть, с какой карты списываются деньги за услуги или подпискиМожно увидели «Сбербанк Онлайн»
Сбер сделал возможным увидеть, с каких карт списываются средства за подписки и услуги.
Функция под названием «Куда привязаны ваши счета и карты» появилась в приложении «Сбербанк Онлайн» для ОС Android, воспользоваться ей могут владельцы устройств на Android 14.4.
Теперь в приложении можно увидеть, с какой конкретно карты списываются деньги за платные подписки на музыку, книги, онлайн-кинотеатры. Также можно запретить списание средств.
В «Сбербанк Онлайн» теперь доступна информация и о разовых покупках в супермаркетах, какие проводились интернет-платежи, об оплате доставки еды и т.п.
Чтобы увидеть движение денег с конкретных карт, нужно зайти в раздел «Кошелёк», затем открыть «Все счета и карты» и «Куда привязаны ваши счета и карты».
Источник фото:Andro-news.com
Источник:RuNews24
Автор:Андрей КадуковТеги:
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