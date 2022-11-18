Сбер сделал возможным видеть, с какой карты списываются деньги за услуги или подписки

Функция под названием «Куда привязаны ваши счета и карты» появилась в приложении «Сбербанк Онлайн» для ОС Android, воспользоваться ей могут владельцы устройств на Android 14.4.

Теперь в приложении можно увидеть, с какой конкретно карты списываются деньги за платные подписки на музыку, книги, онлайн-кинотеатры. Также можно запретить списание средств.

В «Сбербанк Онлайн» теперь доступна информация и о разовых покупках в супермаркетах, какие проводились интернет-платежи, об оплате доставки еды и т.п.

Чтобы увидеть движение денег с конкретных карт, нужно зайти в раздел «Кошелёк», затем открыть «Все счета и карты» и «Куда привязаны ваши счета и карты».