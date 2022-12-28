Сбер вслед за «Тинькофф» выпустит NFC-наклейку для оплаты на кассах с iPhone

Но пока рано говорить о полноценном введении этого инструмента в эксплуатацию. Царев отметил, что для начала нужно проверить, насколько устройство будет стабильно работать, не прерывается ли сигнал и оплата.

«Пока это только тестирование, так как нужно понять, насколько качественно работает стикер, приклеенный на телефон, не прерывается ли сигнал от него, и насколько стабильно проходит оплата», — рассказала представитель Сбера.