Сбер выпустил детский платёжный стикер, который можно заказать в Сбербанк Онлайн

Всего будет выпущено 2 тысячи стикеров с персонажем СберКот на базе детской СберКарты. Родители смогут устанавливать лимиты на расходы, видеть историю операций, пополнять счёт ребёнка в Сбербанк Онлайн, а ребёнок сможет контролировать свои траты в детском приложении СберKids.

Эти стикеры выпущены специально для удобства детей. Стикер клеится на смартфон и его нельзя потерять, к тому же многие дети не носят кошелёк и им некуда положить карту.

Кроме удобства использования стикер обладает всеми преимуществами детской СберКарты: бесплатное обслуживание и оповещения о тратах и зачислениях, кешбэк бонусами СберСпасибо за покупки, безопасность.