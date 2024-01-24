Сбер выпустил детский платёжный стикер, который можно заказать в Сбербанк Онлайн

Опубликовано 24 января 2024, 20:26
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Сбер выпустил детский платёжный стикер, который можно заказать в Сбербанк ОнлайнНо есть возрастные ограничения
Сбербанк выпустил платёжные стикеры специально для детей от 6 до 13 лет. Взрослые клиенты Сбера смогут заказать такие стикеры своим детям в приложении Сбербанк Онлайн.
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Всего будет выпущено 2 тысячи стикеров с персонажем СберКот на базе детской СберКарты. Родители смогут устанавливать лимиты на расходы, видеть историю операций, пополнять счёт ребёнка в Сбербанк Онлайн, а ребёнок сможет контролировать свои траты в детском приложении СберKids.
Эти стикеры выпущены специально для удобства детей. Стикер клеится на смартфон и его нельзя потерять, к тому же многие дети не носят кошелёк и им некуда положить карту.
Кроме удобства использования стикер обладает всеми преимуществами детской СберКарты: бесплатное обслуживание и оповещения о тратах и зачислениях, кешбэк бонусами СберСпасибо за покупки, безопасность.
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