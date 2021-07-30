Сбер выпустил приложение, которое превращает смартфон в кассу безналичной оплаты

Сейчас же стало известно, что компания запускает ещё один сервис — «Мобильный кассир». Его основной целью является превращение обыкновенного смартфона в кассовый аппарат «Эвотор». Об этом Ferra.ru рассказали представители Сбера.

Что интересно, свежая разработка совместима с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, при этом персонал не нужно дополнительно чему-либо обучать.

В компании заявили, что «Мобильный кассир» подойдёт как индивидуальным предпринимателям, так и организациям, у которых есть сразу несколько кассиров.

Доступно новое приложение как на iOS, так и на Android.