Сбер выпустил приложение, которое превращает смартфон в кассу безналичной оплаты

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Сбер выпустил приложение, которое превращает смартфон в кассу безналичной оплатыЭто должно заметно упростить жизнь российских предпринимателей
С момента «перевоплощения» Сбербанка в Сбер, компания представила множество интересных решений. Начиная от довольно популярных сервисов (например, СберЗдоровье и СберЗвук), заканчивая аппаратными новинками.
Сейчас же стало известно, что компания запускает ещё один сервис — «Мобильный кассир». Его основной целью является превращение обыкновенного смартфона в кассовый аппарат «Эвотор». Об этом Ferra.ru рассказали представители Сбера.
Что интересно, свежая разработка совместима с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, при этом персонал не нужно дополнительно чему-либо обучать.
В компании заявили, что «Мобильный кассир» подойдёт как индивидуальным предпринимателям, так и организациям, у которых есть сразу несколько кассиров.
Доступно новое приложение как на iOS, так и на Android.