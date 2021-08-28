Сбер выпустил свою платформу для музыкантов

Пользователи же, помимо участия в аудиокомнатах, могут отслеживать музыкальные новости, события, актуальные топы, обучающие видео и посещать вебинары. Помимо прочего в сервис встроена возможность подачи донатов, благодаря чему любимых исполнителей можно поддержать финансово.

“СберЗвук СТУДИО — это приложение-ассистент, которое поможет реализовать творческий потенциал артистов и креаторов с помощью удобных сервисов”, — сообщают представители сервиса.

Приложение уже было загружено в Google Play и App Store, однако на данный момент имеется ограничение — воспользоваться им могут лишь те пользователи, которые получили приглашение «СберЗвука». На данный момент его получили лишь несколько десятков музыкальных деятелей и их команды.