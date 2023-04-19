Сбер запустил тестирование банкомата, которым можно управлять со смартфона

Сбер запустил тестирование банкомата, которым можно управлять со смартфонаПока это эксперимент
Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина рассказала о тестировании первого в России банкомата с управлением со смартфона.
Банкомат не предполагает использование пластиковых карт, так как устройство позволяет получить и внести наличные посредством скандирования QR-кода с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Собственно, интерфейс такого банкомата отображается в смартфоне.
Такая идея появилась в результате эксперимента, проведённого Сбербанком, по востребованности снятия и внесения денег в банкомат с помощью смартфона. По словам Галкиной, опция оказалась востребована пользователями. Многие клиенты предпочитают не носить с собой пластиковые карты или вообще используют цифровые карты без физического форм-фактора.
Решение о серийном производстве таких банкоматов будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов банка.
Сбербанк тестирует первый в России экспериментальный банкомат, управляемый смартфоном. Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. По сути, такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск.